جامعة عين شمس: تشكيل مجلس حكماء للبحث العلمي من 24 عالما (فيديو)

علق الدكتور أيمن صالح نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون الدراسات العليا والبحوث، على إدراج 24 من علماء جامعة عين شمس ضمن أفضل علماء العالم، ضمن القائمة التي أطلقتها جامعة ستانفورد وهي جامعة أمريكية بحثية خاصة.





وقال صالح خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم السبت،، إن الأساتذة المختارين من الجامعة يعملون بتخصصات مختلفة، حيث حصرت جامعة ستانفورد كل من نشروا أكثر من 5 أبحاث دوليًا من كل علماء العالم في 20 تخصصا رئيسًا و176 تخصصًا دقيقًا.





وأضاف، أن الجامعة صنفت الأساتذة في معادلات معينة مبنية على عدد الأبحاث المنشورة بداية من ظهور اسم الباحث في محركات البحث على الإنترنت، حتى عام 2019، وصنفوهم حسبب عدد الأبحاث وعدد مرات استعانة العلماء بأبحاثهم سواء بالقراءة أو الاقتباس.





وتابع: "الجامعة أخدت أول 2% من كل تخصص، ومجموعهم يمثل حوالي 160 ألف باحث في مختلف التخصصات، وكان من ضمنهم 24 من أساتذة وعلماء جامعة عين شمس، شرفونا، وجامعتنا تستحق اختيار 100 عالم منها، وهؤلاء سيمثلون مجلس حكماء للبحث العلمي بالجامعة مع تلامذتهم لدفع البحث العلمي والنشر الدولي، للاستفادة منهم في توجيه من هم أصغر منهم في وضع خطط بحثية وزيادة الأبحاث النشر".





واجتمع الاستاذ الدكتور محمود شوقي المتينى رئيس جامعة عين شمس بالسيد الاستاذ الدكتور أحمد محمد راشد الچروان رئيس المجلس العالمى للتسامح والسلام





وتطرق الطرفين خلال اللقاء للدور الذى يقوم به المجلس وسبل تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال البوابة الأكاديمية.





وتم خلال اللقاء التطرق الي امكانية إطلاق مشروع اكاديمى مشترك يقدمه المجلس بالتعاون مع جامعة عين شمس والجامعات المصرية فى مجال التسامح والسلام العالمى من خلال برامج الماجيستير والدكتوراه.