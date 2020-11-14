الثلاثاء المقبل.. روجينا وأشرف زكي ضيفا برنامج "صاحبة السعادة"

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تستضيف الإعلامية إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" يوم الثلاثاء المقبل، الفنانة روجينا وزوجها الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، ويعرض اللقاء عبر قناة "دي إم سي" في تمام الساعة الحادية عشر مساءً.



ومن المقرر أن يتحدث الثنائي خلال الحلقة عن زواجهما وكيفية تعرفهما على بعضهما وعن علاقتهما ببناتهما ، بجانب حديث كلاً منهما عن مشواره الفني.



وفي سياق آخر، عرض لروجينا مؤخرًا مسلسل "أسود فاتح" عبر منصة شاهد الإلكترونية، وهو بطولة هيفاء وهبي، معتصم النهار، أحمد فهمي، شريف سلامة، نانسي صلاح، صبري فواز، فراس سعيد، ناصر سيف، وهو من تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل