تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.2% خلال تعاملات الأسبوع الماضي
السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:05 ص
نيفين سمير
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كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية أن إجمالي قيم التداول في بورصة النيل قد وصلت الي 63.2 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 58.6 مليون ورقة منفذة على 2685 عملية خلال الأسبوع المنتهى.
وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 1126.96 نقطة.
واستحوذت الأسهم على 64.52% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 35.48%.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 11017.28 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 7.27% ليغلق عند مستوى 1992.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 7.18% مغلقًا عند مستوى 2912.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.26% مغلقًا عند مستوى 12990.62 نقطة.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 833.1 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 79.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.6 مليار جنيه، بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 105.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 6 مليار جنيه بحجم تداول 2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 185.1 ألف عملية.
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