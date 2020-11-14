تشكيل البرتغال المتوقع لمواجهة فرنسا في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:06 ص
منتخب البرتغال
منتخب البرتغال
غدير أحمد
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استقر فيرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال على التشكيل الذي سيخوض به مواجهة الفريق أمام فرنسا في بطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقام المباراة على ملعب النور مساء اليوم السبت، في إطار فعاليات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة المستوى الأول لبطولة دوري الأمم الأوروبية بنسختها الثانية.

ويسعى منتخب البرتغال للفوز بتلك المباراة من أجل تدعيم صدارته للمجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، وإستكمال مشوار الحفاظ على اللقب.

وعلى الجانب الآخر يريد أيضا فرنسا للفوز بتلك المباراة من أجل مواصلة الإنتصارات بعد الفوز علي منتخب كرواتيا بهدفين مقابل هدف وحيد لخطفط الصدارة من البرتغال.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 9:45 مساءآ بتوقيت مصر، و 10:45 بتوقيت مكة المكرمة، وتذاع المباراة علي قناة BEIN SPORT HD1.

ومن المرجح أن يكون تشكيل البرتغال لمواجهة فرنسا بدوري الأمم الأوروبية كالآتي:-

في حراسة المرمی: راو باتريسيو.
في خط الدفاع: رافائيل جوريرو، روبن دياز، کیبلر بيبي، جواو كانسيلو.
في خط الوسط: ويليام كارفاليو، دانيلو بيريرا، برونو
فيرنانديز.
في خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، جواو فیلیکس، بيرناندو.
جدير بالذكر ان المنتخب البرتغالي بطل النسخة الماضية من دوري الأمم.

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