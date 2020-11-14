البدائل المتاحة أمام البدري لتعويض غياب صلاح أمام توجو

السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:04 ص
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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يستعد المنتخب المصري لمواجهة منتخب توجو، مساء اليوم السبت في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقبلة.


وستلعب المباراة مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت م، والعاشرة بتوقيت السعودية، والحادية عشر بتوقيت الإمارات وذلك على أرضية ملعب ستاد القاهرة الدولي.


وجدير بالذكر أن أصيب نجم المنتخب الوطني محمد صلاح بفيروس كورونا، بعدما أجرى مسحتين أمس الجمعة، حيث جاءت العينة إيجابية في المرتين.


ويفاضل حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري، بين أحمد السيد زيزو نجم نادي الزمالك ورمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز، للدفع بأحدهما بدلًا من محمد صلاح، أمام توجو.


ومن المتوقع أن يدفع البدري بنجم الزمالك نظرًا لأنه يشارك باستمرار خلال الفترة الماضية على عكس رمضان صبحي الذي يغيب عن الملاعب منذ فترة طويلة.

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