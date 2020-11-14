ارتفاع قيم تداولات البورصة الي 13.1 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي

سجلت البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي تداولات تصل إلى 13.1 مليار جنيه ، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.318 مليار ورقة منفذة على 236 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.623 مليار ورقة منفذة على 177 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.



