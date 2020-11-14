ارتفاع قيم تداولات البورصة الي 13.1 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي
السبت 14/نوفمبر/2020 - 10:01 ص
نيفين سمير
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سجلت البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي تداولات تصل إلى 13.1 مليار جنيه ، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.318 مليار ورقة منفذة على 236 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 10.4 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.623 مليار ورقة منفذة على 177 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى.
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 833.1 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 79.2 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 2.6 مليار جنيه، بحجم تداول 1.1 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 105.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 6 مليار جنيه بحجم تداول 2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 185.1 ألف عملية.
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