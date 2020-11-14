هادي الجيار وعايدة رياض ينضمان لقائمة أبطال مسلسل "ورد" مع حنان مطاوع

Advertisements







يواصل المخرج شادي أبو شادي، التحضير لمسلسله الجديد "ورد"، من أجل البدء في تصويره الفترة المُقبلة، والمسلسل من تأليف فتحي الجندي، وهو بطولة حنان مطاوع، هادي الجيار، عايدة رياض، تيام مصطفي قمر، سارة الشامي.



وفي سياق آخر، تُشارك حنان مطاوع في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، وهو بطولة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب خالد الصاوي، نور محمود، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، وآخرون، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.



والجدير بالذكر أن هادي الجيار شارك مؤخرًا في مسلسل "شديد الخطورة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسام علي، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سيد بشير، بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي.