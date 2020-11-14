هادي الجيار وعايدة رياض ينضمان لقائمة أبطال مسلسل "ورد" مع حنان مطاوع

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:57 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد
Advertisements



يواصل المخرج شادي أبو شادي، التحضير لمسلسله الجديد "ورد"، من أجل البدء في تصويره الفترة المُقبلة، والمسلسل من تأليف فتحي الجندي، وهو بطولة حنان مطاوع، هادي الجيار، عايدة رياض، تيام مصطفي قمر، سارة الشامي.

وفي سياق آخر، تُشارك حنان مطاوع في السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل "القاهرة كابول"، وهو بطولة طارق لطفي، فتحي عبد الوهاب خالد الصاوي، نور محمود، نبيل الحلفاوي، معتز هشام، وآخرون، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي.

والجدير بالذكر أن هادي الجيار شارك مؤخرًا في مسلسل "شديد الخطورة"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ حسام علي، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد سيد بشير، بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، محمود حجازي، خالد كمال، رياض الخولي.

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة 25 شخصا في انقلاب "أتوبيس" بطريق قنا الأقصر الصحراوي

منذ حوالي 10 ساعات

"القومي للبحوث" يشكف تفاصيل جديدة عن اللقاح المصري ضد كورونا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. بسمة بوسيل تؤكد انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 14 ساعة

حسين فهمي: لهذا السبب رفضتني سعاد حسني

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

منذ حوالي 7 ساعات

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

منذ حوالي 13 ساعة

"كاف" يستقر على حكم مباراة الأهلي والزمالك

منذ ساعتين و 19 دقيقة

6 أهداف لا تشفع لـ"فاروق" في الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

منذ حوالي 4 ساعات

بيراميدز يرفض طلب الأهلي بشأن الصفقة التبادلية المنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

بشرى سارة.. تطورات جديدة في صفقة انتقال بيكهام إلى الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. "الصحة": 12 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا و224 إصابة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

منذ ساعة و نصف

الموت يفُجع محمد صبحي

منذ حوالي 22 ساعة

أنباء عن وفاة أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة

منذ حوالي 7 ساعات

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:29 ص

عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح

أول تعليق من بسمة بوسيل عقب إعلان انفصالها عن تامر حسني

09:40 م

عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

04:05 ص

بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

07:08 ص

"الصحة العالمية" تكشف عن سبب انخفاض إصابات كورونا في مصر

07:57 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض