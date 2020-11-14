نجوم الفن يحتلون تريند جوجل

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:51 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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توالت أمس الجمعة العديد من الأحداث الفنية التي تصدرت قائمة مؤشرات تريند جوجل، وكانت الأكثر تدولا عبر السوشيال ميديا.


ويرصد موقع الفجر الفني قائمة الترند الأحداث الفنية


بوسي

بعد فترة غياب طويلة عن الظهور على شاشات التلفزيون، عادت المطربة بوسي، مع الأعلامية مني الشاذلي في برنامجها "معكم" بتوضح حقيقة خلافاتها مع والدها الذي اتهامها بإنها ابنة عاق، كما كشفت عن ازمتها مع طليقها والذي تسبب في سفرها للخارج لمدة عام، وذلك جعل الجمهور يتعاطف معاها بعدما تعرضت للهجوم كبير


مني زكى ومحمد فراج

تصدر الثنائي محمد فراج ومنى زكى، بعد ظهورهما مع الاعلاميه مني الشاذلي، َحديهم عن فيلم "الصندوق الأسود "الذي لاقي تفاعل كبير من قبل الجمهور بعد طرح البرومو الخاص، والذي ظهر الجانب الاكشن.

كما كشف كل منهم عن كواليس خاصة في حياتهم لأول مرة تكشف خلال برنامج تلفزيونى.


محمد صبحي

بعد إعلان النجم محمد صبحي، عن وفاة شقيقة نجوى، تصدر قائمة مؤشرات تريند جوجل، لكنه لم يكشف عن موعد صلاة إقامة العزاء.


تامر حسني

وكان النجم تامر حسني، هو حديث السوشيال ميديا، بعد إعلان زوجتة المغربية بسمة بوسيل، عن إنفصالهما بعد زواج دام ل 8 سنوات واثمر عن إنجاب 3 أطفال وهما تاليا واماليا وآدم.

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