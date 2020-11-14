مبيعات "الأجانب " بالبورصة تصل الي 183.7 مليون جنيه خلال الأسبوع الماضي





أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي علي ارتفاع جماعي للمؤشرات وربح رأس المال السوقى للبورصة المصرية بنحو 19.4 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 629 مليار جنيه، بنسبة نمو 3.2%.









وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 3.65% ليغلق عند مستوى 11017.28 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 7.27% ليغلق عند مستوى 1992.24 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 7.18% مغلقًا عند مستوى 2912.19 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 4.26% مغلقًا عند مستوى 12990.62 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.24% ليغلق عند مستوى 1126.96 نقطة.





وحقق المستثمرون الأجانب صافي شراء بالبورصة المصرية، بقيمة 183.7 مليون جنيه خلال الأسبوع المنتهي، وذلك بعد استبعاد الصفقات، كما سجل العرب صافي شراء بقيمة 54.8 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 12.6%، والعرب على 6.2%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين نسبة 75.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 17.7%، وسجل العرب 6.6%، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 13.6 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.04 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.