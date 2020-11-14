أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 14-11-2020

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:28 ص
اسعار الدواجن اليوم
اسعار الدواجن اليوم
الفجر الإقتصادي
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واصلت أسعار بورصة الدواجن إستقرارها في الأسواق اليوم السبت 14-11-2020  ،و كشفت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية ، عن إستقرار سعر كيلو الدواجن في المزارع ليستقر بين سعر 20 إلى 21 جنيه للكيلو، ووصلت أسعار الدواجن للمستهلك ما بين 23 إلى 26 جنيها للكيلو.

أسعار الفراح  اليوم السبت 14-11-2020

وصل سعر كيلو الأوراك إلي 25 جنيه للكيلو، ووصل سعر البانيه إلي 60 جنيه للكيلو، فيما سجلت الفراخ البلدي سعر تراوح بين 36 إلي 36.5 جنيه للكيلو في المزارع، أما سعر أمهات الدواجن البيضاء، فقد تراوحت بين 15 إلي 15.25 جنيه للكيلو.

وبالنسبة إلي الدواجن المجمدة، وهي دواجن محلية الصنع، فقد سجلت سعر 35 جنيه للكيلو الواحد، وهذا السعر إلي المستهلك.

أسعار البيض اليوم السبت 14-11-2020

وصل سعر كرتونة البيض الأبيض في مصر إلى 26 جنيه للكرتونة، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 27 جنيه للكرتونة، بينما وصلت أسعار كرتونة البيض البلدي عند سعر 29 جنيه للكرتونة.

أسعار الكتاكيت والأرانب اليوم 

أما بالنسبة إلي أسعار الكتاكيت، فقد تراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 5.50 إلي 5.75 جنيه للكتكوت، بينا وصل سعر الكتكوت الساسو إلى 3.25 جنيه، والكتكوت البلدي وصل إلى سعر 3.25 جنيه للكتكوت.

وصل سعر لحم الأرانب إلى 37 جنيه للكيلو، بينما وصل سعر البط المسكوفي والمولر عمر يوم إلي سعر 11.25 جنيه.

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