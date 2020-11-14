أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت 14-11-2020

واصلت أسعار بورصة الدواجن إستقرارها في الأسواق اليوم السبت 14-11-2020 ،و كشفت شعبة الدواجن في الغرفة التجارية ، عن إستقرار سعر كيلو الدواجن في المزارع ليستقر بين سعر 20 إلى 21 جنيه للكيلو، ووصلت أسعار الدواجن للمستهلك ما بين 23 إلى 26 جنيها للكيلو.





أسعار الفراح اليوم السبت 14-11-2020





وصل سعر كيلو الأوراك إلي 25 جنيه للكيلو، ووصل سعر البانيه إلي 60 جنيه للكيلو، فيما سجلت الفراخ البلدي سعر تراوح بين 36 إلي 36.5 جنيه للكيلو في المزارع، أما سعر أمهات الدواجن البيضاء، فقد تراوحت بين 15 إلي 15.25 جنيه للكيلو.





وبالنسبة إلي الدواجن المجمدة، وهي دواجن محلية الصنع، فقد سجلت سعر 35 جنيه للكيلو الواحد، وهذا السعر إلي المستهلك.





أسعار البيض اليوم السبت 14-11-2020





وصل سعر كرتونة البيض الأبيض في مصر إلى 26 جنيه للكرتونة، ووصل سعر كرتونة البيض الأحمر إلى 27 جنيه للكرتونة، بينما وصلت أسعار كرتونة البيض البلدي عند سعر 29 جنيه للكرتونة.





أسعار الكتاكيت والأرانب اليوم





أما بالنسبة إلي أسعار الكتاكيت، فقد تراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 5.50 إلي 5.75 جنيه للكتكوت، بينا وصل سعر الكتكوت الساسو إلى 3.25 جنيه، والكتكوت البلدي وصل إلى سعر 3.25 جنيه للكتكوت.



