حسين فهمي:"أهلي دخلوني مدرسة حكومية"

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أكد الفنان حسين فهمي أنه لا يرى نفسه فنانًا استثنائيًا مثلما براه الناس، مُوضحًا:"مكنتش شايف نفسي استثنائي خالص، أنا بشوف إن الطبيعي أن الفنان يكون مثقف، مافيش حاجة اسمها معرفش حاجة في الموسيقى، مين هو فان جوخ، لازم الفنان يكون عنده المعلومات الكافية".



وتحدث الفنان حسين فهمي، خلال حلوله ضيفًا في برنامج "السيرة"، مع الإعلامية وفاء الكيلاني، عن فترة طفولته، وأنه نشأ في عائلة تحب بعضها البعض، وأنه كان طفلًا عنيدًا، وأنه دخل إحدى المدارس الحكومية بالرغم من أنه نجل عائلة ملكية.



وأضاف حسين فهمي:" دخلت مدرسة حكومية، لأن أهلي كانوا وطنينين جدًا ومكنوش مقتنعين بالاستعمار الإنجليزي، والتلاميذ في المدرسة مختلفين، أنا اتربيت في المجتمع المصري، وطبقات مختلفة، ولا عمري شعرت باختلاف، عمري ماكنت كده، وكان معايا طلاب من عائلات أرستقراطية”.