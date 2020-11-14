تشكيل اسبانيا المتوقع لمواجهة سويسرا في دوري الأمم الأوروبية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:30 ص
اسبانيا
اسبانيا
غدير أحمد
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يهبط منتخب اسبانيا على نظيره سويسرا، مساء اليوم على استاد سانت جاكوب بارك، في إطار منافسات الجولة الخامسة، من دور المجموعات لبطولة دوري أمم أوروبا.


ويسعى المضيف للفوز باللقاء من أجل وضع قدم في المرحلة القادمة، بعد تراجع نتائجه وهزيمة المفأجاة أمام أوكرانيا بالجولة الماضية.


ويتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الرابعة بالتصنيف الأول برصيد 7 نقاط، بينما سويسرا في المركز الأخير برصيد نقطتين.


ومن المرجح أن يكون تشكيل إسبانيا للقاء سويسرا في دوري أمم أوروبا كالآتي:-


في حراسة المرمی: دافيد دي خيا.

في الدفاع: سيرخيو ريجيلون - باو توريس - سيرجيو راموس - سيرجي روبيرتو.

وفي خط الوسط:- ميكيل ميرينو - سيرجو بوسكيتس - سيرجو كاناليس.

في الهجوم: فيران توريس - ألفارو موراتا - داني أولمو.

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