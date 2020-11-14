عاجل.. البدري يستقر على بديل محمد صلاح
السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:29 ص
محمد أيمن
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ظهرت معالم التشكيل المُتوقع للمنتخب المصري الذي يخوض به مواجهة توجو اليوم السبت لحساب مباريات الجولة الثالثة للمجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الافريقية 2021.
وحدد البدري بديل محمد صلاح الذي تعرض للإصابة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 " وتأكد غيابه عن مباراة اليوم بالإضافة إلى لقاء الجولة الرابعة ضد توجو.
وإستقر البدري على الدفع بأحمد سيد زيزو لاعب نادي الزمالك في التشكيلة الأساسية كجناح أيمن ليحل محل نجم الريدز فريق نادي ليفربول محمد صلاح.
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