انفجاران في ولاية أمهرة بأثيوبيا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:02 ص
انفجار - أرشيفية
انفجار - أرشيفية
وكالات
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أفادت وكالة رويترز، في خبر عاجل لها، اليوم السبت، بوقوع انفجارين في مدينتين بولاية أمهرة الإثيوبية المجاورة لولاية تيجراي بشمال البلاد، حيث تقاتل قوات الحكومة زعماء محليين.

 

وأصدر مكتب الاتصالات بأمهرة، بيانًا ذكر، فيه أن الانفجارين وقعا في بحر دار وجوندار.

 

وفي وقت سابق، أعلنت مصادر عسكرية، سقوط مئات القتلى في صراع إقليم تيجراي الإثيوبي.

 

 

 

وقد أصدر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، قرارًا بإقالة وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش.

 

ومن جانبه أعلن مصدر إغاثي، إصابة نحو 24 جنديا بعضهم إصابته خطيرة بعد استهدافهم في مركز طبي قرب حدود إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا مع إقليم أمهرة.

 

ووفقًا للمصدر الإغاثي، فإن سماع دوي قصف عنيف يتردد في إقليم تيغراي منذ الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، ولم يكشف المصدر إلى أي طرف في الصراع ينتمي الجنود.

 

وقالت مصادر دبلوماسية، إن قتالا عنيفا اندلع في إقليم تيغراي بعد أن أطلق رئيس الوزراء أبي أحمد عمليات عسكرية ردا على ما قال إنه هجوم على قوات الحكومة الاتحادية.

 

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