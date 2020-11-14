إستقرار أسعار الأسماك في الأسواق اليوم السبت 14-11-2020





إستقرت أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت 14-11-2020 ،ووصل كيلو البلطي الي 20 جنيه فيما وصل كيلو الكابوريا الي 130 جنيه.









ومن خلال التقرير التالي نستعرض أسعار الأسماك في الأسواق اليوم كالاتي :





إستقر سعر الأسماك البلطي في سوق العبور اليوم بجميع درجاته حيث يتراوح سعر الكليو ما بين 18 إلى 20 جنيهًا، وقشر البياض ما بين 70إلى 85جنيهًا.





وتراوح سعر فيليه البلطي بين 30 و100 جنيه

وسجل البياض البلدي 70إلى 85جنيهًا

أما البلطي الأسواني فوصل لـ37 جنيهًا

فيما بلغ سعر الماكريل 35 جنيهًا

وتراوح سمك الوقار بين 80 و90 جنيهًا.

وتراوح سعر المكرونة الخليجي مابين 32 و83 جنيه.

وتراوح سعر الكابوريا مابين 30 و130 جنيه.

وسجل سعر الجمبري المجمد 165 جنيهًا

أما القراميط فبلغ 20 جنيهًا

وسجل سعر ا لبوري الممتاز بين 32 إلى 48 جنيهًا

و تراوح سعر سمك كاليماري بين 110 إلى 160 جنيهًا