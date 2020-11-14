إستقرار أسعار الأسماك في الأسواق اليوم السبت 14-11-2020
السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:16 ص
نيفين سمير
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إستقرت أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم السبت 14-11-2020 ،ووصل كيلو البلطي الي 20 جنيه فيما وصل كيلو الكابوريا الي 130 جنيه.
ومن خلال التقرير التالي نستعرض أسعار الأسماك في الأسواق اليوم كالاتي :
إستقر سعرالأسماك البلطي في سوق العبور اليوم بجميع درجاته حيث يتراوح سعر الكليو ما بين 18 إلى 20 جنيهًا، وقشر البياض ما بين 70إلى 85جنيهًا.
وتراوح سعر فيليه البلطي بين 30 و100 جنيه
وسجل البياض البلدي 70إلى 85جنيهًا
أما البلطي الأسواني فوصل لـ37 جنيهًا
فيما بلغ سعر الماكريل 35 جنيهًا
وتراوح سمك الوقار بين 80 و90 جنيهًا.
وتراوح سعر المكرونة الخليجي مابين 32 و83 جنيه.
وتراوح سعر الكابوريا مابين 30 و130 جنيه.
وسجل سعر الجمبري المجمد 165 جنيهًا
أما القراميط فبلغ 20 جنيهًا
وسجل سعر البوري الممتاز بين 32 إلى 48 جنيهًا
وتراوح سعر سمك كاليماري بين 110 إلى 160 جنيهًا
وبلغ سعر السردين المجمد من 15 إلى 25 جنيهًا
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