أسعار الخضروات اليوم السبت 14-11-2020 .. كيلو الطماطم بـ 11 جنيه
السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:05 ص
الفجر الإقتصادي
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إستقرت أسعار الخضروات في مصر اليوم السبت 14-11-2020 ، في الأسواق المصرية اليوم، وتشير التوقعات إلى احتمالات أن تكون هناك المزيد من الارتفاعات في أسعار الطماطم بالأسواق خلال شهر نوفمبر، حتى تنتهي موسم العروة المحيرة الفترة بين العروة الشتوية والصيفية المبكرة التى يشهد فيه محصول الطماطم تراجع الكميات المزروع فيه. بنهاية الشهر الجاري بعدها تبدأ الاسعار في التراجع.
أسعار الخضراوات في الأسواق اليوم السبت 14-11-2020
سجل سعر الطماطم في مصر إلى 11 جنيه للكيلو
وصل سعر البطاطس اليوم إلى 2.5 جنيه للكيلو
وصل سعر الكوسة إلي 4 جنيه
وصل سعر البسلة اليوم الي 12 جنيه
أستقر الباذنجان الرومي عند 2 جنيه للكيلو، أما الباذنجان العروس الأبيض فقد أستقر عند 2.5 جنيه والعروس الأسود وصل إلى 3 جنيه.
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