"الصحة العالمية" تكشف مفاجأة عن الغلق الكلي بسبب الكورونا (فيديو)

قالت الدكتورة مها طلعت، المستشار الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن المنظمة لا تنصح بالغلق الكلي حفاظا على الوضع الاقتصادي للشعوب والدول.





وأوضحت "طلعت"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن الغلق الكلي يعطي فرصة للمؤسسات الصحية لمواجهة زيادة أعداد الإصابة، ولكنه لا يسيطر على انتشار الفيروس، وفي حال تطبيق الغلق في دول وإعادة الفتح مرة الأخرى تعود الإعداد إلى الزيادة مرة أخرى، موضحة أن.





وأوضحت أنه يمكن غلق مكان ما، أو مدرسة بشكل جزئي لزيادة حالات الإصابة بهم، وذلك وفقا للبيانات الوبائية في كل دولة، منوهة بأنه لا يجب أن تلجأ الدول للغلق إلا في حالة زيادة الحالات بشكل أكبر من قدرة النظام الصحي.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 87 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100847 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 110319 حالة من ضمنهم 100847 حالة تم شفاؤها، و6429 حالة وفاة.



