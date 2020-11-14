أسعار الذهب اليوم السبت 14-11-2020 .. ارتفاع طفيف خلال التعاملات الصباحية

ارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال التعاملات اليوم السبت بشكل طفيف جدا حيث ارتفع بقيمة 1 جنيه للجرام بعد تراجعات قوية شهدتها على مدار الأيام الماضية خاصة عقب أعلان شركة فايزر العالمية عن إكتشاف لقاح لفيروس كورونا، ما دفع عدد كبير من المستثمرون لبيعه وتحقيق المكاسب .





ومن خلال التقرير التالي نستعرض أسعار الذهب في محلات الصاغة كالاتي :





أسعار الذهب اليوم السبت 14-11-2020:





وصل سعر جرام الذهب عيار 21 وصل إلى مستويات 821 جنيه،وبلغ سعر الجرام عيار 18 خلال تعاملات اليوم نحو 704 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 938 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6568 جنيهًا.









أسعار الذهب العالمية:



