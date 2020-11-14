ألمانيا تعلن تسجيل أكثر من 22 ألف إصابة بفيروس كورونا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:35 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة الألمانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلاد، مسجلة 22461 حالة إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وأوضح بيانات معهد روبرت كوخ، أنه تم تسجيل 22461 إصابة جديدة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 773556 إصابة، كما تم تسجيل 178 حالة وفاة ليبلغ إجملي حالات الوفاة جراء الفيروس 12378 وفاة، كما تم تعافي أكثر من 493 ألف شخص".

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