عمدة نجريج يكشف تفاصيل جديدة عن حفل زفاف شقيق محمد صلاح (فيديو)

كشف ماهر شتيه، عمدة قرية نجريج "مسقط رأس محمد صلاح"، حقيقة ما نشرته مواقع إليكترونية بشأن أنه طالب اللاعب محمد صلاح بخلع الكمامة عندما شاهده في فرح شقيقه، قائلا: "محصلش".





وقال "شتيه"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، ما تردد على بعض المواقع أنه احتضن محمد صلاح 55 مرة غير صحيح، معلقا: "أنا اتكلمت معاه مرة واحدة، قولتله حمدلله على السلامة، وعقبال مكة".





وأكد أن صلاح كان ملتزما بارتداء كمامة، ولم يخلعها إلا عند التقاط بعض الصور، لافتا إلى أن الفرح حضره تريزيجيه، والإعلامي أحمد المسلماني، لافتا موعد فرح شقيق محمد صلاح تم تحديده بناءا على موعد حضور "صلاح" إلى مصر، والفرح كان يحضره 60 مدعو، وكان في مكان مفتوح بفيلا في العبور.





وتلقى فريق ليفربول الانجليزي ضربة قوية بعد تعرضه الدولي المصري محمد صلاح للإصابة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الماضية.





واشارت التقارير الانلجيزية إلى أن ليفربول سيفقد محمد صلاح في عدة مباريات هامة قادمة بسبب عزله لمدة 14 يوم لحين التعافي الكامل من الفيروس.





وسيغيب صلاح عن ليفربول أمام ليستر سيتي يوم 21 نوفمبر المقبل في ملعب الانفيلد بالدوري كما سيغيب عن لقاء أتالانتا الايطالي يوم 25 من الشهر نفسه بدوري أبطال أوروبا.





كما أنه سيغيب عن لقاء برايتون يوم 28 من الشهر ذاته في الدوري، وقد يتمد غياب محمد صلاح عن مواجهة أياكس في مطلع شهر ديسمبر في حالة نهاية الـ14 يوم ثم ظهرت العينة الجديدة إيجابية مثلما حدث مع رونالدو نجم يوفنتوس الايطالي.









وأظهرت المسحة الطبية التي أجريت على بعثة منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم إصابة لاعبنا الدولي محمد صلاح نجم ليفربول بفيروس كورونا بعدما جاءت مسحته إيجابية، رغم أنه لا يعاني من اَي أعراض، فيما جاءت مسحه باقي أعضاء الفريق سلبية.







