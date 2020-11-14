حسين فهمي يتصدر ترند جوجل

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:26 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدر النجم حسين فهمي، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد ظهوره أمس مع الأعلامية وفاء الكيلاني، في برنامجها "السيره"


وقال الفنان حسين فهمي، خلال الحلقة مع وفاء الكيلاني إنه سريع التأثر بكل شئ يدور من حوله، وأطلق عليه الملك فاروق اسم "مولانا"، لأنه كان الأقرب شبها منه.


وأشار إلى أنه صاحب اسم مركب وهو "محمد حسين"، وكان دائما ما يطلق عليه اسم "حسين" في المدارس ، كما كانت والدته "يوزباشي"، وكانت دائما ما تهتم بالثقافة هو ووالده.

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