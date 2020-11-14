6 أهداف لا تشفع لـ"فاروق" في الأهلي

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:15 ص
محمد فاروق
محمد فاروق
الفجر الرياضي
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اقترب النادي الأهلي من التعاقد مع محمد فاروق نجم فريق بيراميدز في صفقة تبادلية مع أحمد الشيخ لاعب القلعة الحمراء رغم خوف الجماهير من عدم نجاحه في الجزيرة مرة أخرى.

 

ولعب فاروق مع بيراميدز في الموسم الماضي 25 مباراة سجل فيها 6 أهداف وبلغت قيمته التسويقية 350 ألف يورو.

 

ويجيد نجم المقاولون العرب سابقًا اللعب في مركزي الجناحين الأيمن والأيسر وأداء الأدوار الدفاعية والهجومية لكنه يجيد أكثر في المساحات الواسعة حيث يمتاز بالسرعة الفائقة في المرور بين المدافعين.

 

كان فاروق قد انضم إلى الأهلي في عام 2014 وحمل رقم 22 لكن يمكن وصف هذه التجربة بالفشلة لأنه لم يظهر خلالها بالشكل المطلوب.

 

 

 

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