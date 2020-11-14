أحمد فلوكس: "تعرضت للسحر ولولا الصلاة والقرأن ما كنتش هقدر أقوم من السرير"

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:59 ص
بوابة الفجر
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قال النجم أحمد فلوكس، إنه تعرض للسحر في فترة من حياته، وأثر عليه بشكل كبير جدًا، مؤكدًا: "لولا الصلاة وقراءة القرأن مكنتش هقدر أقوم من السرير".

وأكد فلوكس خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامجه “واحد من الناس” على قناة “الحياة” أن السحر  تسبب له في مشكلات صحية كانت تمنعه من التحرك والبقاء في السرير.

وأشار إلى  أنه فكر في قرار اعتزال الفن بشكل نهائى، في إحدى مراحل حياته بسبب تعرضه لضغط نفسى ومشاكل مختلفة وتحديات فى حياته المهنية والشخصية.

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