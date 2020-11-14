بعد انفصال تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل.. تعرف على حقيقة الخلاف بينها وبين مي عز الدين

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:08 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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تداول البعض الكثير من الشائعات التي أكدت وجد خلاف بين الفنانة المغربية بسمة بوسيل والفنانة مي عز الدين، فكشفت بسمة عن حقيقة هذا الخلاف في لقاء لها .

فقالت بسمة خلال لقاء تلفزيوني لها:" أولًا الشخصيات اللى تامر بيختارها فى الأفلام بتاعته أنا مليش دعوة بيها عشان أنا وتامر بنحترم بعض فى موضوع الشغل.. فمثلًا لو مى لايقه على دور يبقى لازم مى تعمل الدور ليه أنا هبقى عايزه مثلًا حد تانى يعمل دور وواحدة مثلًا مثالية فى الدور ده.. ما ده شغل جوزى ومستحيل أبقى عاوزه أبوظه.. ثانيًا أنا بحب مى.. ثالثًا الفيلم اللى كان تامر بيعمله هو ومى مش هو اللى دخلوه دلوقتى أساسًا".

واستكلمت بسمة حديثها قائلة :"الناس متلخبطين فى الموضوع ومش فاهمين.. فبيتكلموا بس.. هما أجلوا الفكرة اللى هما عاوزين يعملوها ودخل تامر فيلم تانى مع حد تانى ولسه فى أفلام تانية جايه كتير فيعملوا حاجات مع بعض.. بس الناس على السوشيال ميديا بتقعد تتكلم بس ومش بيبقوا عارفين بيحصل إيه فى الحقيقة وأنا بصراحة يعنى على فكرة بيتقال عليا كلام كذب ومش بهتم".
 
يذكر أن الفنانة المغربية بسمة بوسيل، أعلنت منذ ساعات قليلة عبر "أستوري" إنستجرام انفصالها عن الفنان تامر حسني بعد قصة حب وزواج استمر سنوات.



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