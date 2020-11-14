أنباء عن وفاة أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:31 ص
أيمن الظواهري وأسامة بن لادن
أيمن الظواهري وأسامة بن لادن
الفجر
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أفادت بعض الأنباء، بوفاة زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، وسط تضارب في الأنباء حول مكان موته.

وقال المعارض القطري، خليفة الغفراني المري، في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: "أيمن الظواهري هو صندوق أسرار النظام القطري وليس مستبعد إطلاقًا أن النظام القطري هو من قام بتصفيته في مقر إقامته بالدوحة، ولنستذكر أبرز العمليات التي نفذها الظواهري للنظام القطري هي عملية نقل القاعدة الأمريكية من السعودية إلى قطر تحت مسمى أخرجوا المشركين من جزيرة العرب".

في سياق منفصل، نقلت تقارير صحفية عن تنظيم "حراس الدين"، الموالي لتنظيم القاعدة، أن زعيم التنظيم الإرهابي توفى منذ أيام، بينما هناك تضارب حول مكان وفاته، ما بين الدوحة، وشمال إيران.

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