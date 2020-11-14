أنباء عن وفاة أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة

أفادت بعض الأنباء، بوفاة زعيم تنظيم القاعدة، أيمن الظواهري، وسط تضارب في الأنباء حول مكان موته.





وقال المعارض القطري، خليفة الغفراني المري، في تدوينة له عبر حسابه على تويتر: "أيمن الظواهري هو صندوق أسرار النظام القطري وليس مستبعد إطلاقًا أن النظام القطري هو من قام بتصفيته في مقر إقامته بالدوحة، ولنستذكر أبرز العمليات التي نفذها الظواهري للنظام القطري هي عملية نقل القاعدة الأمريكية من السعودية إلى قطر تحت مسمى أخرجوا المشركين من جزيرة العرب".



