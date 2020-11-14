محمد فراج يتعرض للضرب من منى زكي.. والأخيرة: "السقا قالي ايدك تقيلة"

وقال فراج خلال لقاء جمعه مع منى زكي في برنامج «معكم» مع الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، أ إن هذا المشهد كان يعتبر من مشاهد المقاومة ومحاولة الاعتداء ضمن أحداث فيلم «الصندوق الأسود» الذي يعرض لهما حاليا.



وأضاف فراج نه تدرب أكثر من مرة على مشهد تقوم فيه منى بضربه عدة مرات ولكن في كل مرة كان الضرب حقيقيا رغم أنهما تدربا على أن يتفادى ضربها له بمسدس على رأسه.



وأوضح فراج قائلا: "في كل مرة توجعني..وضربتني بجد.. لدرجة إنها ورمت راسي ..إيدها تقيلة".



وأكدت منى كلام فراج مشيرة إلى أن كثيرين أخبروها بذلك وأبرزهم النجم أحمد السقا رغم أنه معتاد على تقديم مشاهد الاكشن والضرب.







تحدث الفنان محمد فراج عن كواليس تصوير أحد المشاهد في فيلم الصندوق الأسود، وأكد على تعرضه للضرب الحقيقي من الفنانة منى زكي خلال تصوير هذا المشهد.