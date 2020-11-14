عاجل.. مقتل "أبومحمد المصري" الرجل الثاني في تنظيم القاعدة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:05 ص
أبومحمد المصري
أبومحمد المصري
الفجر
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أفادت قناة العربية الإخبارية في خبر عاجل، بمقتل الرجل الثاني في تنظيم القاعدة، في إيران.

ونقلت القناة عن "نيويورك تايمر"، أن الرجل الثاني بتنظيم القاعدة أبومحمد المصري قتل في إيران أغسطس الماضي.

وتشير بعض التقارير الصحفية، إلى أن عبدالله أحمد عبدالله هو المعروف أو المكنى بـ"أبومحمد المصري، هو الرجل الثاني في تنظيم القاعدة -أسس عام 1988- ونائب لأيمن الظواهري زعيم التنظيم ويعد من المؤسسين الأوائل للتنظيم، ففي السنوات الأولى التي أسس فيها القاعدة كان هو خبير التنظيم في صناعة المتفجرات والعبوات الناسفة والصواريخ بجميع أنواعها.

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