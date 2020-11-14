بعد أنباء انفصاله عن بسمة بوسيل.. حبيبة تامر حسني السابقة تحتفل وترقص!

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:30 ص
بوابة الفجر
لمياء علي
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شاركت البلوجر جليلة، حبيبة الفنان تامر حسني السابقة، عدة مقاطع فيديو لها، وسط سعادة كبيرة بدت عليها بالفيديوهات.

وتكهن رواد التواصل أن سر سعادتها هو الأنباء التي ترددت حول انفصال الفنان تامر حسني عن زوجته بسمة بوسيل ولاسيما بعدما أعلنت الأخيرة هذا الخبر عبر ستوري انستجرام.

وكانت الفنانة المغربية بسمة بوسيل، قد أعادت نشر بيان انفصالها عن زوجها الفنان تامر حسني، عقب حذفها له منذ ما يقارب الساعة، من "استوري" حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكانت بسمة بوسيل قد أعلنت عن تفاصيل انفصالها، قائلة: "لكل الناس اللى بتبعتلي صور وفيديوهات لتامر وشايفة إنه مش بيعلي احترام سواء في صور أو فيديوهات يا ريت تبطلوا تبعتولي أي حاجة عشان مش فارقلي أي صور".

وتابعت: "كمان أحب أعرفكم إني إحنا بقالنا فترة منفصلين وبنحضر أوراق الطلاق لو سمحتوا احترموا مشاعر كل حد فينا وبطلوا على الأقل تبعتولي أنا أي حاجة".

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