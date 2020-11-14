شاهد.. إطلالة مي عز الدين بعد انفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل.. والجمهور يرشحها للزواج منه (صورة)

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:54 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة مي عز الدين صورة جديدة لها، عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، ظهرت خلالها وهي ترتدي فستانًا أحمر اللون ، قبعة ووضعت ميكاب يظهر ملامح جمالها.

وعلقت مي علي الصورة قائلة :"Misk  في إشارة منها لشخصيتها في مسلسل (خيط حرير)، فيما حازت الصورة علي اعجاب الجمهور.

وتأتي مشاركة مي عز الدين للصورة بعد خبر انفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل، فيما رشح الجمهور مي للزواج من تامر على خلفية الشائعات التي انتشرت عن علاقة الحب التي كانت تربط تامر حسني ومي عز الدين في بداية مشوارها الفني خاصة بعد مشاركتها في بطولة مسلسل "عمر وسلمي".

وتشارك فى بطولة المسلسل بجانب مى عز الدين، كل من محمود عبد المغنى وسوسن بدر ونيقولا معوض ومى سليم وهنادى مهنا، محمد سليمان، صفاء الطوخى، ومحمد على رزق، وولاء الشريف، وعبد الرحيم حسن وحنان سليمان، وأحمد صيام، واحمد خليل، وحنان سليمان وياسمين رحمى، ويوسف عثمان وممدوح الشناوي، وحازم سمير.

العمل من إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج إبراهيم فخر.

مسلسل "خيط حرير" تدور أحداثه فى 35 حلقة، في جو من الإثارة والتشويق ويذاع الساعة 7.45 مساء على قناة ON ويعاد الساعة 1.30 صباحًا، و1 ظهرًا، بينما يعرض على قناة On Drama الساعة 10 مساء ويعاد الساعة 5 صباحًا، و3 عصرًا.
شاهد.. إطلالة مي عز الدين بعد انفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل.. والجمهور يرشحها للزواج منه (صورة)
شاهد.. إطلالة مي عز الدين بعد انفصال تامر حسني عن بسمة بوسيل.. والجمهور يرشحها للزواج منه (صورة)

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