لقاء الخميسي توجه رسالة لجمهورها

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:39 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
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نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورة جديدة لها عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وكانت لقاء الخميسي في الصورة تبتسم وعلقت عليها قائلة: ثق بنفسك واستمر في التقدم" ، حازت الصورة على إعجاب الجميع

وشاركت لقاء الخميسي في الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "سكر زيادة"، المستوحى من المسلسل الشهير "The golden girls"، الذي جرت أحداثه داخل فيلا تضطر كل بطلات المسلسل للإقامة فيها معا بعد تعرضهن لعملية نصب.

"سكر زيادة" من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان بطولة نبيلة عبيد، ونادية الجندي، والفنانة القديرة سميحة أيوب، وهالة فاخر، إضافة إلى عدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبة وآخرون.

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