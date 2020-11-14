حسين فهمي: لهذ االسبب رفضتني سعاد حسني





قال الفنان حسين فهمي، أن الراحلة سعاد حسني، لم تقتنع به في فيلم "الحب الضائع" وفضلت رشدي أباظة.





وأكد خلال لقائه ببرنامج "السيرة" الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني بقناة "دي إم سي": "وقتها ما زعلتش لأن رشدي أباظة حاجة كبيرة".





وأشار إلى أن سعاد حسني، قالت وقتها عنه : "ده صغير على الدور".





ولفت إلى أنه كان منبهرًا بعمر الشريف ورشدي أباظة، مشيرًا إلى أن الأسرة قبلت فكرة التمثيل بعدما كانت تتلقى اتصالات من يوسف شاهين.



