آخر تطورات تجديد عقد راموس مع ريال مدريد

السبت 14/نوفمبر/2020 - 04:07 ص
بوابة الفجر
كتب: علي ماهر حلمي
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شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات مثيرة بشأن تجديد عقد المدافع الدولي الاسباني سيرجو راموس عقده مع نادى ريال مدريد.

وأكد الإعلامي الإسباني ‏جوسيب بيدريرول ان يوم الإثنين سيرخيو راموس و فلورينتينو بيريز سيجتمعان معًا و سيتكلمان حول موضوع تجديد عقد اللاعب.

وكانت العديد من التقارير ذكرت رغبة العديد من الأندية العالمية ضم المدافع الدولي الاسباني راموس أبرزها يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

يذكر أن عقد راموس ينتهي مع ريال مدريد الإسباني خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة 2021.

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