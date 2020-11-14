صراع بين برشلونة وريال مدريد وليفربول على مدافع أياكس

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:01 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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دخلت أندية ليفربول وبرشلونة وريال مدريد في صراع لضم نجم أياكس، خلال سوق الانتقالات الشتوية.

وحسب موقع "ديفنسا سنترال" فإن ريال مدريد مهتم بضم بير شورز، قلب دفاع أياكس أمستردام، خلال الميركاتو الشتوي.

وتألق شورز صاحب الـ20 عاماً بقميص أياكس هذا الموسم، حيث تمكن من شغل الفراغ الذي تركه ماتياس دي ليخت، الذي رحل إلي يوفنتوس.

ويعد اللاعب على رادار ناديي برشلونة وليفربول، حيث يبحث النادي الكتالوني عن بديل للفرنسي صامويل أومتيتي.

كما يريد ليفربول، التعاقد مع قلب دفاع جديد خلال يناير، بعد أن ضربت الإصابات معظم عناصر الفريق.

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