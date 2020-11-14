تطورات صفقة محمد فاروق مع الأهلي

يقترب نادي الأهلي من إبرام صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.





ومن المقرر أن ينتقل أحمد الشيخ، جناح الأهلي، لصفوف بيراميدز، مقابل انتقال الجناح محمد فاروق للقلعة الحمراء.





وبحسب مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي، فإن مسؤولو الأهلي سيحافظون على تواجد أحمد الشيخ، حتى لقاء نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الزمالك.





وأوضحت، أن مسؤولي الأهلي يطالبون محمد فاروق بالانتظام في تدريبات القلعة الحمراء، خاصة وأن بيراميدز لا يرتبط بأي بطولات حالياً.





وتؤكد التقارير، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، أبدى عدم حاجته الفنية لأحمد الشيخ، خلال الفترة المقبلة.