صفقة تبادلية محتملة بين إنتر ميلان وباريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية إيطالية، أن هناك صفقة تبادلية محتملة بين ناديي باريس سان جيرمان وإنتر ميلان، خلال الفترة المقبلة.





ويسعى إنتر ميلان لإبرام صفقة تبادلية مع سان جيرمان، بحيث ينتقل نجم الأول الدنماركي كريستيان إريكسن، إلى الثاني مقابل ضم الأرجنتيني ليوناردو باريديس لاعب وسط الفريق الفرنسي.





وأوضحت التقارير أن باريديس كان قريبًا بالفعل من الانتقال إلى إنتر ميلان، أثناء تفاوض الأخير على انتقال ماورو إيكاري إلى صفوف سان جيرمان.





أما بالنسبة لإريكسن أكدت أنه لم يتلق أي عروض للرحيل خلال الفترة الماضية، سوى للإعارة فقط، لكن إدارة إنتر ترفض رحيل اللاعب بهذه الطريقة.





ووفقا لما ذكره إريكسن في تصريحات صحفية، فإنه لم يأمل أن يكون وضعه هكذا في إنتر ميلان، موضحا أن كل لاعبي كرة القدم يريدون المشاركة في أكبر وقت ممكن بالمباريات، لكن المدرب هو من يقرر هذا الأمر".





وأكد أن تركيزه منصب في الوقت الحالي على اللعب فقط، فاتحا الباب أمام الرحيل حال وجد ما يناسبه، وأن كل شيء وارد، متابعا، "على حد علمي سأكون في إنتر عقب انتهاء الميركاتو الشتوي، وسأتخذ القرار النهائي بالتنسيق مع النادي".



