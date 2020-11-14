بيراميدز يرفض طلب الأهلي بشأن الصفقة التبادلية المنتظرة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:31 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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طلب مسئولو نادي بيراميدز التعاقد مع أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعرض بيراميدز الدخول في صفقة تبادلية مع الأهلي، بحيث ينتقل محمد فاروق إلى القلعة الحمراء مقابل أحمد الشيخ.

وأبدى الأهلي رغبته في ضم ايريك تراوري بدلا من محمد فاروق، ولكن رفض مسئولو بيراميدز هذا الأمر.

وأبدت إدارة بيراميدز تمسكها بانتقال محمد فاروق بدلاً من أحمد الشيخ، وتمسكت باستمرار تراوري داخل الفريق السماوي.

وأكدت تقارير صحفية أن بيتسو موسيماني مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تحفظ على ضم فاروق وتمسك بضم تراورى نظرًا لوجود أكثر من بديل في نفس مركز فاروق.

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