بشرى سارة.. تطورات جديدة في صفقة انتقال بيكهام إلى الأهلي

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:30 ص
بوابة الفجر
امل الحلفاوي
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طرأت تطورات جديدة في صفقة انتقال أحمد رمضان بيكهام، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير صحفية أن مجلسي إدارة الأهلي ووادي دجلة، قد توصلا إلى اتفاق بشأن هذه الصفقة مؤخرًا، بعدما كانت تعثرت المفاوضات.

وتوصل المجلسان إلى حل وسط يرضي الطرفان، إذ اتفقا على أن يتم دفع المبلغ المطلوب على دفعتين، حيث كان الاختلاف على آلية الدفع بعدما طالبت إدارة وادي دجلة بالحصول على الأموال بشكل فوري فيما اقترح الأهلي دفع المبلغ على 3 دفعات وهو ما عطل الصفقة.

جدير بالذكر أن الأهلي وضع مسؤولو الأهلي أسامة جلال، مدافع إنبي، كحل بديل في حال فشل في إتمام صفقة بيكهام.

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