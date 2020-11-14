الزمالك يقترب من الإعلان عن صفقة "ألكسندر ياكوبسن"

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:30 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يقترب مجلس إدارة نادي الزمالك من إعلان التعاقد مع أمير عادل الشهير بـ ألكسندر ياكوبسن صانع ألعاب فريق سارسبورج النرويجي السابق، خلال فترة الإنتقالات الجارية.

وعقد امير مرتضي منصور المشرف العام علي الكرة بنادي الزمالك، جلسة بينه وبين اللاعب بحضور وكيل اعماله، وتم الاتفاق علي المقابل المادي، وينتقل عادل لصفقة القلعة البيضاء في صفقة انتقال حر.

ويحمل صاحب ال 26 عاماً، الجنسيتين المصرية والدنماركية، ويجيد اللعب في عدة مراكز منها صانع الألعاب والجناح الأيسر والمهاجم وخط الوسط الهجومي.

ولعب عادل في العديد من الأندية خلال مشواره الكروي منها، كوبنهاجن وفيبورج وسارسبورج بالدنمارك، وأيندهوفن الهولندي، وفالكنبرج ونوركوبينج وكالمار في السويد

ولقد تم استدعائه للمنتخب الوطني عام 2017 وشارك في مباراة وحيدة ضد منتخب توجو في عهد الارجنتيني هيكتور كوبر .

واعلن اسماعيل يوسف عضو مجلس ادارة نادي الزمالك، عن اقتراب ناديه من التعاقد مع محترف مصري يلعب في اوروبا، في اشارة لـ امير عادل، بعد الجلسة التي عقدها اللاعب مع امير مرتضي واسماعيل يوسف للاتفاق علي الشروط المالية نظير اتمام التعاقد .

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