الزمالك ينهي صفقة دونجا

أنهى مسؤولو نادي الزمالك، صفقة نبيل عماد دونجا، لاعب وسط فريق بيراميدز، لينضم لصفوف الفارس الأبيض، بداية من الموسم المقبل، وذلك لمدة ثلاث مواسم.





وأبدي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق الكروي الأول بالقلعة البيضاء إعجابه الشديد بدونجا، ووافق على إتمام التعاقد معه، وينتظر ارجاء بقية الصفقات إلى مابعد انتهاء البطولة الافريقية، للوقوف على حاجة الفريق، خلال الفترة المقبلة من تدعيمات.





وينتظر ان يتم قيد اللاعب، في قائمة نادي الزمالك، للموسم الجديد، عقب انتهاء بطولة دوري أبطال أفريقيا.





ويتم الإعلان عن الصفقة بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا، 27 من الشهر الجاري ضد نظيره الأهلي.





وكان إسماعيل يوسف، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك أكد اليوم اتفاق ناديه مع 3 لاعبين منهم حمزة المثلوثي، لاعب الصفاقسي التونسي ولاعب وسط مصري وصانع ألعاب من خارج مصر لتدعيم صفوف الأبيض هذا الصيف.



