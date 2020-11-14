مانشستر يونايتد يعلق على إحتمالية رحيل سولسكاير

أكد إد وودوارد الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد أنه مازال أمامهم الكثير من العمل الجاد والتطور المستمر تحت قيادة النرويجي أولي جونار سولسكاير على الرغم من النتائج المتذبذبة للشياطين الحمر منذ بداية الموسم، حيث حصد مانشستر يونايتد 10 نقاط بينما خسر في 3 مباريات من أصل 7 خاضها في الدوري.





ويحتل المان يونايتد المركز 14 في جدول ترتيب البريميرليج مما أثار التكهنات حول مستقبل سولسكاير في حين ربطت العديد من التقارير إدارة النادي بالأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير الفني لتوتنهام الإنجليزي السابق.





وفي بيان خاص بالأمور الاقتصادية للنادي في الربع الأول، قال وودوارد في تصريحات لوسائل الإعلام:"مع استمرار فيروس كورونا وتسببه في اضطراب واضح، نطمح في عودة الأمور إلى طبيعتها تدريجيا".





وعن القوة الاقتصادية، علق وودوارد قائلاًً:"المرونة التي يتمتع بها النادي بالإضافة إلى القوة التجارية تمنحنا أساسًا صلبا وثقة لنظرتنا بعيدة المدى بعد الوباء سواء داخل الملعب أو خارجه. ندرك أن الاستقرار الاقتصادي ليس ميزة تحظى بها كل الأندية حاليا وأن مسئولية الدوري الإنجليزي هي دعم الأندية الأخرى".





وأضاف:"سنواصل الدفع تجاه هذا الدعم من خلال تقديم مساعدات طارئة أثناء الوباء ومن خلال إصلاحات طويلة المدى لضمان تعزيز نجاح الدوري الإنجليزي لصالح اللعبة الوطنية ككل".





وعن تجديد الثقة في سولسكاير، قال وودوارد:"في الوقت الذي لا يزال ينتظرنا الكثير من العمل الجاد للوصول إلى ثبات أكبر في مستوى الفريق نواصل الالتزام بالمسار الإيجابي والتطور المستمر الذي نسير خلاله تحت قيادة سولسكاير".





وأردف قائلاً:"نفتقد اللعب أمام جماهيرنا، نعمل بقوة مع الهيئات الحكومية والمسئولين لضمان عودة الجماهير بآمان في أقرب وقت ممكن. في النهاية، أؤكد التزامنا الراسخ بتعزيز المساواة والتنوع في نادينا وفي اللعبة بشكل عام".





واختتم وودوارد تصريحاته قائلاً: "كرة القدم حققت تطورا جيدا في هذا النطاق لكن لا يزال هناك عمل أكبر علينا القيام به ويتطلع مانشستر يونايتد للتواجد في الصفوف الأمامية في تلك الجهود".



