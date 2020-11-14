الأهلي يطلب من لاعبه الرحيل

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:46 ص
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
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يواصل مسئولو الأهلي ضغطهم على نجم الفريق الأنجولي جيرالدو من أجل الموافقة على الإعارة إلى سموحة أو الموافقة على العودة إلى صفوف أول أغسطس الأنجولي.

وذكرت تقارير صحفية أن النجم الأنجولي يرفض فكرة اللعب على سبيل الإعارة داخل مصر لغير المارد الأحمر ويتمسك بالاستمرار في الأهلي أو الموافقة على انتقاله ورحيله بشكل نهائي.

وشهدت الساعات القليلة الماضية اتصالات مكثفة بين أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي ووكيل أعمال جيرالدو من أجل التوصل إلى صيغة اتفاق خاصة بالنجم الأنجولي.

وتأتي جهود الأهلي في التخلص من جيرالدو بسبب رغبة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي في قيد نجم الفريق الجديد المغربي بدر بانون ومن المتوقع حسم مصير جيرالدو خلال الأيام المقبلة وسيتم الإعلان عن ذلك عقب مباراة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 27 نوفمبر الحالي.

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