باريس سان جيرمان يستهدف التعاقد مع راموس

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يخطط للتعاقد مع الإسباني سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الإسباني في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.





وقال الإعلامي رافا المانسا في تصريحات لبرنامج التشيرنجيتو الإسباني:"ناصر الخليفي قام بتجهيز كل شيء من أجل تعاقد باريس سان جيرمان مع راموس إذا لم يكن هناك اتفاق بين قائد الملكي ومسئولي ريال مدريد".





وأشار البرنامج الإسباني إلى أن عقد راموس مع النادي الملكي ينتهي عقب نهاية الموسم الحالي ولم يصل الطرفان إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن.





وأفاد البرنامج الإسباني بأن كلا من راموس وفلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد اجتمعا منذ أسابيع قليلة من أجل مناقشة تجديد العقد ولم يتحدثا مطلقًا عن أي أمور مادية.





وأكد البرنامج الإسباني أن سيرجيو راموس اشترط أن تكون مدة العقد الجديد 4 مواسم.





ونوه البرنامج الإسباني أن العلاقة بين راموس وبيريز لا تزال جيدة حتى الآن.