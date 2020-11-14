مانشستر يونايتد يستهدف إعادة رونالدو إلى أولد ترافورد

ذكرت تقارير صحفية برتغالية إسبانية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يحاول إغراء نجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي من أجل العودة إلى قلعة أولد ترافورد في الموسم المقبل.





وأشارت صحيفة ريكورد البرتغالية إلى أن العديد من التقارير الصحفية السابقة كانت قد زعمت أن يوفنتوس سيعرض رونالدو للبيع حتى يتخلص من راتبه المرتفع الذي يبلغ قدره 31 مليون يورو.





وأفادت الصحيفة البرتغالية بأن مانشستر يونايتد قدم عرضًا رسميًا إلى خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو لإعادة النجم البرتغالي إلى قلعة الأولد ترافورد وأن عرض الشياطين الحمر لرونالدو ضخم على المستوى المالي وأن صاروخ ماديرا يقوم بدراسة العرض.





كما نقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن كريستيان مارتن الصحفي في شبكة ESPN العالمية أنه وفقًا لمصادر في مانشستر وبورتو فإن مسئولي مانشستر يونايتد أغروا رونالدو من أجل العودة إلى الشياطين الحمر في الموسم المقبل وأن رونالدو يدرس هذا العرض في الوقت الحالي وأن يوفنتوس مستعد للتفاوض على رحيل الدون البرتغالي في حال طلب الرحيل عن صفوف السيدة العجوز.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو يمتلك عقدًا مع يوفنتوس يمتد حتى صيف 2022 وكان يُنظر إليه كصفقة مهمة لنقل النادي الإيطالي إلى مستوى آخر لكن التأثير الاقتصادي لأزمة كورونا جعلت راتبه عبئًا ثقيلًا على السيدة العجوز.





ونوهت الصحيفة الإسبانية أن عودة رونالدو إلى مانشستر يعتبر بمثابة الوفاء بعهد قديم عندما صرح في 2014 لوسائل الإعلام قائلاً :"أحب مانشستر، الجميع يعرف هذا والمان يونايتد في قلبي وجماهيره رائعة بشكل لا يصدق، أود العودة هناك يومًا ما".





وألمحت الصحيفة الإسبانية أن رونالدو قضى 6 سنوات في مانشستر يونايتد بين عامي 2003 و2009 وحقق لقب لدوري الإنجليزي 3 مرات وبطولة دوري أبطال أوروبا مرة واحدة وأحرز 118 هدفًا في 292 مباراة قبل الانتقال إلى ريال مدريد مقابل 96 مليون يورو.



