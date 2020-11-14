تشكيل فرنسا المتوقع لمواجهة البرتغال في دوري أمم أوروبا

يحل منتخب فرنسا ضيفاً على نظيره البرتغال، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لبطولة دوري أمم أوروبا، المستوى الأول.





ويسعى المنتخب الفرنسي لتحقيق الفوز بنقاط المباراة، من أجل فض الشراكة على صدارة المجموعة، والاقتراب من التأهل للنهائيات.





يحتل المنتخب الفرنسي المركز الثاني في المجموعة برصيد 10 نقاط، بفارق الأهداف عن البرتغال متصدرة المجموعة.





ومن المقرر أن تقام المباراة مساء يوم السبت 14 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات، الثامنة إلا الربع بتوقيت جرينتش.





ومن المتوقع أن يبدأ ديديه ديشامب، المدير الفني لمنتخب فرنسا، بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: هوجو لوريس.

خط الدفاع: ليو ديبوا - رافائيل فاران - كليمنت لينجليت - لوكاس ديني.

خط الوسط: أدريان رابيو - نجولو كانتي - بول بوجبا.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان - أوليفيه جيرو - أنتوني مارسيال.



