موعد مباراة البرتغال ضد فرنسا في دوري الأمم الأوروبية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:43 ص
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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يستضيف ملعب "دا لوش" الخاص بنادي بنفيكا، مباراة البرتغال ضد ضيفتها فرنسا، في إطار مواجهات الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لدوري أمم أووربا، المستوى الأول.

ويبحث الفريقان عن فض صدارة المجموعة بينهما، حيث يحتلا صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط لكل منهما، من 4 مباريات.

وكان لقاء الذهاب بين المنتخبين قد أقيم في شهر أكتوبر الماضي، وانتهى بالتعادل السلبي بالعاصمة الفرنسية باريس.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء يوم السبت 14 نوفمبر، في تمام الساعة العاشرة إلا الربع بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة إلا الربع بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشرة إلا الربع بتوقيت الإمارات، الثامنة إلا الربع بتوقيت جرينتش.

تنقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات beIN Sports ويديرها تحكيمياً، الحكم الألماني توبياس ستيلير.

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