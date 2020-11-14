بعد ظهورها مع في معكم.. مني زكى تتصدر تريند جوجل

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:54 ص
بوابة الفجر
أماني سلام
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تصدرت الفنانة مني زكى، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد ظهورها مع الأعلامية مني الشاذلي في برنامجها "معكم".


وكانت تصريحات منى زكي لبرنامج "معكم" وذلك بجانب الفنان محمد فراج ، ضمن ترويجها لأحدث أفلامها السينمائية "الصندوق الأسود"، المعروض حاليا في دور العرض السينمائية.

تدور أحداث الفيلم حول "ياسمين"، التي تفاجأ باقتحام غريبين لمنزلها في مهمة مصيرية لسرقة شيء مهم، فتحاول الفرار منهما ولكن بلا جدوى.

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