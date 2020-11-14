منى زكي: "ولادي كلهم بيساعدوني ماعدا الصغير بلطجي"

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تحدثت الفنانة منى زكي، عن علاقتها بأبنائها مؤكدة على أنها أم حازمة وشديدة معهم.



وقالت خلال استضافتها في برنامج "معكم"، المذاع على فضائية "سي بي سي"، إن أبنائها يساعدونها في أشياء كثيرة ولاسيما في فترة الحجر المنزلي وقت تفشي فيروس "كورونا".



وقالت منى: "كلهم بيساعدوني ماعدا الصغير بلطجي مفهوش رجا ومش عارفا اعمل عليه كنترول لأن طاقتي خلصت".



يذكر أن منى زكي تشارك في بطولة فيلم "الصندوق الأسود" ويشاركها البطولة محمد فراج، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

