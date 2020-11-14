أحمد حسن: زيزو الأنسب لتعويض محمد صلاح بعد إصابة بكورونا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:09 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال الصقر أحمد حسن نجم الكرة المصرية سابقًا، إنه يتمنى الشفاء العاجل لمحمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي، بعد تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

وأكد الصقر أحمد حسن في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "محمد صلاح قيمة كبيرة ولكن البركة في الموجودين وكل التوفيق لهم".

وتابع: "أحمد سيد زيزو وتريزيجيه هم الأنسب لتعوض غياب محمد صلاح، وخاصة أن الأخير يلعب جناج يمين في أستون فيلا في الفترة الماضية".

وأتم: "أعتقد أن البدري سيعتمد على زيزو خاصة أنه يعتمد على تريزيجيه في الجناح الأيسر".



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