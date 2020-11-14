موعد مباراة برشلونة ضد أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني

يستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد، يوم السبت 21 من شهر نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





وتقام مباراة برشلونة أمام نظيره أتلتيكو مدريد، على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو.





ويحتل برشلونة المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد أتلتيكو مدريد في المركز الثالث برصيد 17 نقطة.





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.



