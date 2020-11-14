"هري".. تعليق محمد فراج على أخبار مشاجرته مع خطيبته بسنت شوقي في مهرجان الجونة السينمائي

Advertisements



أعرب الفنان محمد فراج، عن انزعاجه من الأخبار التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الرابعة، والتي تفيد بأن هناك مشاجرة حدثت بينه وبين خطيبته على الريد كاربت.



وعلق فراج خلال لقاءه مع الإعلامية منى الشاذلي عبر برنامج معكم المذاع عبر فضائية cbc، أن كل هذه الأخبار عبارة عن شائعات مؤكدا على أنه تفاجأ بعد قراءته لهذه الأخبار وقال: أعتقد ان اللي كتب الحجات دي دارس سيناريو كويس.



وأوضح محمد فراج أن ماحدث هو أنه وصل للمهرجان متأخرا برفقة خطيبته وكانا الثنائي يرغبا في أن يشاهدا الفيلم بعدما يتم تصويرهما على الريد كاربت.



واستطرد قائلا: "كنا متأخرين ومفروض عوزين نتصور على الريد كاربت وندخل نشوف الفيلم وهي مش عارفا تعمل اي والفيلم هيبدأ راحت رميت الموبايل واتصورت وخلاص".



يذكر أن محمد فراج يشارك في بطولة فيلم "الصندوق الأسود" ويشاركه البطولة منى زكي، ومصطفى خاطر، وشريف سلامة، وهلا السعيد وأسماء جلال، قصة وإخراج محمود كامل وسيناريو وحوار أحمد الدهان وهيثم الدهان ومن إنتاج سينرجى وأفلام مصر العالمية، ونيو سينشرى وتدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق.

